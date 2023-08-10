Убийство пытались скрыть пожаром: в Сызрани в обгоревшей квартире нашли труп мужчины с раной на шее

Сызранец поджег вещи в квартире в попытке скрыть убийство знакомого Фото: СУ СК по Самарской области

Вечером в среду, 9 августа 2023 года, в квартире одного из домов в Сызрани произошел пожар. При его тушении в жилище нашли труп мужчины. Однако погиб он вовсе не из-за огня. Его зарезали.

- Погибший был обнаружен примерно в 22 часа 9 августа. На его теле были признаки насильственной смерти: колото-резаное ранение шеи и термические ожоги, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Как выяснилось, незадолго до гибели мужчина распивал алкоголь со своим 33-летним приятелем. Правоохранители задержали его. По версии следствия, во время попойки собутыльники повздорили, и один из них схватился за нож. Сызранец ударил оппонента в шею, а затем решил скрыть следы преступления. Он попытался инсценировать пожар - поджег вещи.

В отношении жителя Сызрани возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сейчас ведется следствие. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения. Скорее всего, его отправят под арест.

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