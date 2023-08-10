В Самарской области два большегруза столкнулись на трассе М-5

Один из грузовиков оказался в кювете. Фото: "Тольятти"

В Самарской области местные жители поделились кадрами очередной аварии на трассе М-5 «Урал». На участке столкнулись два грузовика вечером в четверг, 10 августа 2023 года.

По предварительным данным, на дороге между Зеленовкой и поселком Прибрежный столкнулись два большегруза. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за аварии один из грузовиков оказался в кювете. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, об этом редакции «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, еще одна страшная аварии на М-5 произошла вчера. Из-за столкновения бензовоз опрокинулся и взорвался. К сожалению, погибло несколько человек.