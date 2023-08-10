В Самарской области сотрудники национального парка помогли 7 стрижам

Сотрудники парка помогают стрижам. Фото: "Самарская Лука"

В Самарской области специалисты рассказали об особенностях стрижей. Часто малыши выпадают из гнезд и им нужна помощь.

Согласно опубликованным данным на странице национального парка «Самарская Лука», маленькие стрижи могут выпасть из гнезда, не отрастив крылья до нужной длины. В этот момент они становятся легкой добычей хищников. К счастью, многие птенцы попадают в руки к неравнодушным горожанам, которые берут поставить их «на крыло».

Выкормить стрижа хлопотно, еда нужна им каждые 1-2 часа. Сотрудники национального парка летом становятся ловцами мух и собирателями тли. Также важно периодически «тренировать» воспитанников. Только за июль текущего года сотрудники парка выкормили и выпустили 7 стрижей.