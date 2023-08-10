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НовостиОбщество10 августа 2023 14:46

В Самарской области одной из теплоснабжающей компании причинен ущерб в 250 тысяч рублей

Управляющий организации задолжал компании крупную сумму
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадном Самарской области проверено исполнение требований закона в сфере ЖКХ. Одной из теплоснабжающих компаний причинен ущерб.

По информации прокуратуры Самарской области, управляющий организации знал о задолженность возглавляемого общество перед теплоснабжающей компании за поставку тепловой энергии. При этом, руководитель имел возможность погасить задолженность, но не предпринял никаких действий, а направил средства на иные цели. В результате теплоснабжающей компании причинили ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Проверка послужила основанием для возбуждения уголовного дела в отношении ОО «КСК г. Отрадного».