В Самарской области временно перекроют движение 12 августа 2023 года

Движение временно перекроют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области временно перекроют движение 12 августа 2023 года. В городе проведут мероприятия, посвященное Дню физкультурника.

По информации администрации города Тольятти, спортивные мероприятия проведут в районе набережной Автозаводского района напротив 8 квартала. В этот день с 08:00 до 13:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на участках дорог набережной без выезда на улицу Спортивной.

Подробная схема движения опубликована на сайте мэрии Тольятти. Напомним, в областной столице также проведут мероприятия, посвященные празднованию.