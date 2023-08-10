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НовостиОбщество10 августа 2023 14:57

В Самарской области временно перекроют движение 12 августа 2023 года

В Тольятти введут ограничения на дороге во время празднования Дня физкультурника
Алена ПРОВКИНА
Движение временно перекроют

Движение временно перекроют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области временно перекроют движение 12 августа 2023 года. В городе проведут мероприятия, посвященное Дню физкультурника.

По информации администрации города Тольятти, спортивные мероприятия проведут в районе набережной Автозаводского района напротив 8 квартала. В этот день с 08:00 до 13:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на участках дорог набережной без выезда на улицу Спортивной.

Подробная схема движения опубликована на сайте мэрии Тольятти. Напомним, в областной столице также проведут мероприятия, посвященные празднованию.