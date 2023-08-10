В Самарской области задержали нарушителей в особо охранной зоне заповедника

Специалисты вновь задержали нарушителей. Фото: Жигулевский государственный заповедник

В Самарской области специалисты задержали нарушителей в особо охранной зоне Жигулевского государственного заповедника. Горожане решили провести на территории свой досуг.

По информации Жигулевского государственного заповедника, остров Середыш находится в русле реки Волга на верхней границе Саратовского водохранилища. Участок является частью территории заповедника. Пребывание на территории запрещено и является административным нарушением. За это самарцы заплатят штраф в размере от 3000 до 4000 рублей.

Остров включен в состав заповедника в 1932 году. По долине проходит основной миграционный путь птиц к Черному и Каспийскому морям. Многие виды выбирают остров своим домом в период гнездования.