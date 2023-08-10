В Самарской области женщину обязали внести детей в число собственников квартиры

Дело взяли под контроль Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области многодетная мать планировала направить государственный сертификат на использование погашение ипотечного займа. После погашения гражданка не включили детей в собственность.

По информации прокуратуры Самарской области, местная жительница получила материнский капитал за трех детей. Гражданка решила использовать государственный сертификат на погашение ипотечного займа на приобретение жилого дома. Однако, женщина не оформила собственность на детей.

Сотрудники ведомства направили иск в суд, который рассмотрен и удовлетворен. Исполнение решения суда взяли на контроль.