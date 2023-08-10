Пьяный самарец пытался застрелить мужчину из автомобиля

Подозреваемый предстанет перед судом. Фото: СУ СК России по Самарской области

В городе Жигулевск Самарской области местный житель пытался застрелить мужчину из движущегося автомобиля. К счастью, злоумышленник промахнулся.

По информации СУ СК России по Самарской области, 11 июня 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Из-за ссоры с горожанином, злоумышленник выстрелил через лобовое стекло машины из гладкоствольного ружья, а затем совершил на мужчину наезд на автомобиле. Подозреваемый не довел свой преступный замысел до конца из-за промаха при выстреле.

Также потерпевший активно сопротивлялся и запрыгнул на капот машины. Злоумышленнику предъявлено обвинение.