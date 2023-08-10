В Самарской области жители рассказали о сбитом лосе на трассе М-5

Горожане поделились кадрами. Фото: "Самара №1"

В Самарской области местные жители рассказали о сбитом крупном животном на федеральной трассе М-5 «Урал». Очередное дорожное происшествие случилось вечером в четверг, 10 августа 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам, лось перебегал дорогу и попал под колеса легкового автомобиля. О состоянии водителей или пассажиров пока неизвестно. Некоторые пользователи в социальных сетях удивились тому, что водитель не заметил лося на дороге. Другие же палагают, что животное выскачило переж автолюбителем, ехавшим на скорости.

Напомним, за последние дни на трассе М-5 зафиксировали два крупных ДТП. Вчера на дороге опрокинулся и взорвался бензовоз, а сегодня горожане поделились кадрами аварии с двумя большегрузами.