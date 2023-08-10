В Самарской области благоустроили территорию возле ДК «Зори Жигулей»

На территории провели благоустройство. Фото: Ставропольский район

В Ставропольском районе Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Жилье и городская среда. Возле ДК «Зори Жигулей» благоустроили прилегающую территорию.

По информации районной администрации, территорию вокруг ДК заасфальтировали, специалисты проложили тротуары, установили бордюры, поставили лавочки, смонтировали светильники и специальный полусферы, которые не пропустят автомобили в пешеходную зону. Теперь у местных жителей появились еще одно обновленное пространство, где можно прогуляться вечером.

Помимо этого, силами сельской администрации на газоны и клумбы планируют завезти свежий грунт, будет проведено озеленение.