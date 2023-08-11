В Самаре дети-сироты получили новое жилье в Красноглинском районе

Жильцам передали ключи от новых квартир. Фото: Андрей Савельев

В Самаре молодые люди из числа детей-сирот получили ключи от нового жилья в Красноглинском районе. Новоселами стали 12 человек, совсем скоро они переедут в свои квартиры в ЖК «Новая Самара».

- У вас появляется свое гнездышко, которое, я уверен, доставит вам много радости. Здесь у вас есть возможность и передохнуть, и собраться с родными и близкими, создавать семьи, растить детей. В этом быстрорастущем микрорайоне создаются для этого все условия. И новая школа, и детские сады, и больницу привели в порядок, и сквер, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Рядом с жилым комплексом, в котором самарцы получили квартиры, находят спортивные объекты – спортивный комплекс «Салют», «Кристалл», помимо этого, продолжит развиваться территория у стадиона «Солидарность Самара Арена». Новые жильцы довольны своими квартирами, в которых сделана качественная чистовая отдела, есть панорамное остекление лоджий, а также частично обустроены кухни и ванные.

В этом году Самарская область закупит 591 квартиру для детей-сирот. Муниципалитеты уже заключили контракты на покупку 513 квартир, 302 из которых уже передали в собственность. Обеспечение жильем детей-сирот находится на особом контроле у Президента России Владимира Путина.