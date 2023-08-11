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НовостиОбщество11 августа 2023 4:01

Самарских подрядчиков предупредили о недопустимости нарушения сроков сдачи долевых объектов

В Самаре на территории Кировского районе есть три объекта, к строительству которых привлекли дольщиков
Алена ПРОВКИНА
Дольщики должны получить объекты в срок

Дольщики должны получить объекты в срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ведомства предупредили подрядчиков и представителей регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о недопустимости нарушения сроков сдачи проблемных объектов долевого строительства.

По информации прокуратуры Самарской области, некоторые объекты достраивают за счет областного бюджета. На территории Кировского района на данный момент есть 3 объекта, к строительству которых привлекли средства дольщиков, они расположены по улицам: Советской/Черемшанской; Георгия Димитрова, 74А; 18 км Московского шоссе.

В ходе встречи правоохранители проконтролировали ход строительства, а также соответствие темпов строительства графику. Были обсуждены вопросы и выработана методика решения.