Самарских подрядчиков предупредили о недопустимости нарушения сроков сдачи долевых объектов

Дольщики должны получить объекты в срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ведомства предупредили подрядчиков и представителей регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о недопустимости нарушения сроков сдачи проблемных объектов долевого строительства.

По информации прокуратуры Самарской области, некоторые объекты достраивают за счет областного бюджета. На территории Кировского района на данный момент есть 3 объекта, к строительству которых привлекли средства дольщиков, они расположены по улицам: Советской/Черемшанской; Георгия Димитрова, 74А; 18 км Московского шоссе.

В ходе встречи правоохранители проконтролировали ход строительства, а также соответствие темпов строительства графику. Были обсуждены вопросы и выработана методика решения.