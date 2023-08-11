Жительница Самарской области хотела продать дачу, но наткнулась на мошенников

Собеседник попросил установить, якобы необходимое для перевода задатка приложение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 54-летняя хотела продать дачный участок и разместила объявление на одном из популярных торговых сайтов. Однако наткнулась на мошенников и потеряла почти 300 тысяч рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец и согласился купить недвижимость. Звонивший мужчина предложил внести задаток, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Для этого собеседник попросил установить, якобы необходимое приложение. Жительница Тольятти поверила лже-покупателю и согласилась. В результате вместо переведенных 50 тысяч рублей задатка женщина обнаружила в онлайн-банке списание на сумму около 280 тысяч рублей.

Мошенник перестал выходить на связь. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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