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НовостиПроисшествия11 августа 2023 4:05

Жительница Самарской области хотела продать дачу, но наткнулась на мошенников

Вместо переведенных 50 тысяч рублей задатка жительница Тольятти обнаружила списание на сумму около 280 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Собеседник попросил установить, якобы необходимое для перевода задатка приложение.

Собеседник попросил установить, якобы необходимое для перевода задатка приложение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 54-летняя хотела продать дачный участок и разместила объявление на одном из популярных торговых сайтов. Однако наткнулась на мошенников и потеряла почти 300 тысяч рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец и согласился купить недвижимость. Звонивший мужчина предложил внести задаток, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Для этого собеседник попросил установить, якобы необходимое приложение. Жительница Тольятти поверила лже-покупателю и согласилась. В результате вместо переведенных 50 тысяч рублей задатка женщина обнаружила в онлайн-банке списание на сумму около 280 тысяч рублей.

Мошенник перестал выходить на связь. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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