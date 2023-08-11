Дмитрий Азаров накануне праздника поздравил строителей в Самаре

Во время праздничной церемонии отдельные слова благодарности были адресованы ветеранам строительной отрасли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Дня строителя, 10 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил строителей региона и вручил государственные награды. Праздничная церемония прошла в зале КРЦ «Звезда».

Отмечается, что за последние годы удалось многого добиться в строительной сфере. Так, с 2019 года по нацпроекту ввели в эксплуатацию более 8,7 миллионов кв. м жилья. В регионе решается вопрос и с обманутыми дольщиками. Из реестра проблемных исключили уже около 90 многоквартирных домов.

А тысячи семей области смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе благодаря программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. Без внимания не остаются также развитие общественных территорий, транспортной инфраструктуры и социальные объекты.

Помимо этого, Самарская область второй год помогает жителям города Снежное ДНР восстанавливать объекты социальной инфраструктуры. Во время праздничной церемонии отдельные слова благодарности были адресованы ветеранам строительной отрасли.

— Надеюсь, что, сохраняя традиции, мы будем двигаться вперед, осваивать новые технологии и материалы, повышать производительность труда. Сегодня мы гордимся результатами, которых нам удалось достичь, — подытожил Дмитрий Азаров.

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