Жители Самары рассказали, какую сумму хотели бы получать каждый месяц

Самарцы рассказали, сколько хотели бы получать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, какую сумму ежемесячно готовы принять как выплату от государства. Горожане не против дополнительного дохода.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 60% самарцев считают, что в стране необходимо ввести фиксированную ежемесячную выплату горожанам со стороны государства. При этом, сумма выплаты должна составлять 33,7 тысяч рублей. Для сравнения, два года назад горожане хотели получать 30,4 тысяч рублей, а идею безусловного базового дохода поддерживали 51% респондентов.

По словам опрошенных, базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы появилась возможность развиваться и заниматься тем, чем хотелось бы. Против такой идеи высказались только 12% горожан.