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НовостиОбщество11 августа 2023 5:00

Жители Самары рассказали, какую сумму хотели бы получать каждый месяц

Самарцы не против ежемесячной выплаты от государства
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали, сколько хотели бы получать

Самарцы рассказали, сколько хотели бы получать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, какую сумму ежемесячно готовы принять как выплату от государства. Горожане не против дополнительного дохода.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 60% самарцев считают, что в стране необходимо ввести фиксированную ежемесячную выплату горожанам со стороны государства. При этом, сумма выплаты должна составлять 33,7 тысяч рублей. Для сравнения, два года назад горожане хотели получать 30,4 тысяч рублей, а идею безусловного базового дохода поддерживали 51% респондентов.

По словам опрошенных, базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы появилась возможность развиваться и заниматься тем, чем хотелось бы. Против такой идеи высказались только 12% горожан.