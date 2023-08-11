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НовостиОбщество11 августа 2023 5:20

В Самаре на перекрестке улиц Куйбышева и Ленинградской появились новые «реки»

Самарцы опубликовали кадры очередной коммунальной аварии
Алена ПРОВКИНА
Коммунальная авария произошла в исторической части города. Фото: "Самара с огоньком"

Коммунальная авария произошла в исторической части города. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами очередного «наводнения» в исторической части города. Самарцы опубликовали фотографии в социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрам, коммунальные «ручьи» текут на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Рядом с участком проходит стройка и выставлено ограждение. Об аварии сообщили ночью с четверга на пятницу в начале августа 2023 года. О причинах появления «рек» и сроках ликвидации коммунальной аварии пока неизвестно.

Напомним, в самарском селе за один день произошли сразу три пожара. Три очага возгорания выявили в Большой Глушице.