Хакатон «Креатив на Волге» пройдет на «Станкозаводе» в Самаре 19-20 августа

125 участников будут соревноваться в новых и качественных решениях для города. Фото: администрация Самары

С 19 по 20 августа в Самаре на территории «Станкозавода» пройдет первый хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге». В рамках него состоятся открытые лектории, дискуссии и нетворкинги.

— На встречу с экспертами и лидерами общественного мнения приглашают прийти всех желающих бесплатно. Так, 125 участников будут соревноваться в новых и качественных решениях для города, — сообщили в городской администрации.

В субботу, 19 августа, с 12:00 до 15:00 организована дискуссия «Территория студенческого кампуса в Самаре: жители и студенты решают». Она предполагает обсуждение концепции международного межвузовского кампуса. Зарегистрировать можно на сайте.

В этот же день с 15:00 до 19:00 пройдет открытый лекторий «Маркетинг города: изменение среды через креатив и улучшение пользовательского опыта». Он будет состоять из четырех лекций. Зарегистрироваться предлагают по ссылке.

А 20 августа с 15:00 до 19:00 состоится другой открытый лекторий на тему «KreativAI: Инновации для повседневной креативности». Самарцы смогут послушать три лекции. На них тоже необходима регистрация.

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