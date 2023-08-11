В Самаре легковушка на скорости врезалась в ограждение на Московском шоссе

Два пассажира получили повреждения. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре водитель легкового автомобиля потерял управление и на скорости врезался в ограждение. Авария произошла на Московском шоссе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции установили, что дорожное происшествие случилось утром в четверг, 10 августа 2023 года, в 09:20. 22-летний водитель легкового автомобиля «Kia Rio» потерял управление и врезался в противопешеходное ограждение по Московскому шоссе.

В результате аварии, 19-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение, 24-летняя девушка-пассажир госпитализирована. В отношении водителя собраны материалы.