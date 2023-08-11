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НовостиОбщество11 августа 2023 6:30

Самарская ракета «Союз» со станцией «Луна-25» успешно стартовала с Восточного

Носитель и установленные на двух его ступенях двигатели отработали штатно
Анастасия ФИЛАТОВА
Россия спустя почти за 50 лет отправила на Луну межпланетную станцию

Россия спустя почти за 50 лет отправила на Луну межпланетную станцию

В пятницу, 11 августа 2023 года, состоялось долгожданное событие — в 2:10 (мск) с космодрома Восточный стартовала самарская ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Этот запуск стал первой за 47 лет отечественной миссией к естественному спутнику Земли.

Успешный старт ракеты обеспечили двигатели РД-107А/108А, которые изготовили специалисты самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». Силовые установки на I и II ступенях «Союза» отработали штатно и без замечаний.

По данным «Роскосмоса», разгонный блок уже отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. Цель миссии — изучение внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды, приполярной области спутника Земли. Также в задачи входит отработка технологий мягкой посадки.

— Успешный старт автоматической станции «Луна-25», запущенной самарской ракетой-носителем «Союз-2.1б» к естественному спутнику Земли — это еще одна победа наших ракетостроителей, тружеников РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Благодаря трудовым коллективам этих предприятий Самарская область вновь доказывает, что является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в освоении космоса, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

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