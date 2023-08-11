Самарская ракета «Союз» со станцией «Луна-25» успешно стартовала с Восточного

Россия спустя почти за 50 лет отправила на Луну межпланетную станцию

В пятницу, 11 августа 2023 года, состоялось долгожданное событие — в 2:10 (мск) с космодрома Восточный стартовала самарская ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Этот запуск стал первой за 47 лет отечественной миссией к естественному спутнику Земли.

Успешный старт ракеты обеспечили двигатели РД-107А/108А, которые изготовили специалисты самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». Силовые установки на I и II ступенях «Союза» отработали штатно и без замечаний.

По данным «Роскосмоса», разгонный блок уже отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. Цель миссии — изучение внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды, приполярной области спутника Земли. Также в задачи входит отработка технологий мягкой посадки.

— Успешный старт автоматической станции «Луна-25», запущенной самарской ракетой-носителем «Союз-2.1б» к естественному спутнику Земли — это еще одна победа наших ракетостроителей, тружеников РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Благодаря трудовым коллективам этих предприятий Самарская область вновь доказывает, что является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в освоении космоса, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

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