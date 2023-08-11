Режиссер Никита Михалков проведет творческий вечер в самарском драмтеатре

Никита Михалков выступит в Самаре 8 сентября 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой осенью в Самару приедет известный режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков. Артист проведет в театре драмы имени Максима Горького творческий вечер «Территория моей любви». Мероприятие намечено на 8 сентября 2023 года.

Никита Михалков расскажет о своей творческой работе, об этапах развития художественного мировоззрения и о людях, которые сопровождают его на этом пути. Параллельно на экране будут воспроизводиться фрагменты из художественных фильмов режиссера. Также артист пообщается со зрителями и ответит на их вопросы.

17 сентября 2023 года артисты Центра театра и кино, которым руководит Никита Михалков, покажут спектакль «Угрюм-река – жизни океан» (16+). Это эпическая драма с музыкальным сопровождением по мотивам романа Вячеслава Шишкова. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». Подробнее можно узнать здесь.

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