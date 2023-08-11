В Самаре завершилось благоустройство ретро-сквера «Самарец»

При входе в сквер появилась стилистическая входная группа. Фото: администрация Самары

В Самаре завершились работы по благоустройству сквера «Самарец», который по задумке архитекторов стилизовали под вторую половину 40-х годов ХХ века. Обновление проверила глава города Елена Лапушкина.

— В сквере запустили фонтан, установили скамейки, освещение и урны, выполнили озеленение. При входе в сквер появилась стилистическая входная группа, отсылающая к тому времени, — сообщили в мэрии.

Образ ретро-сквера создали с помощью 65 стилизованных светильников, 28 скамеек на чугунных ножках, 20 урн и входной группы с аркой.

Сквер стилизовали под вторую половину 40-х годов ХХ века. Фото: администрация Самары

Напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» преображаются также вторые этапы парков «Молодежный», «Воронежские озера» и «Ерик-Парк».

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