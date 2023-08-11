В Большеглушицком районе до конца 2023 года построят более 35 км сетей газораспределения

Газовая компания сейчас завершает строительно-монтажные работы в селе Александровка / Фото: СВГК

До конца 2023 года в Большеглушицком районе Самарской области по программе социальной газификации СВГК планирует построить свыше 35 километров сетей газораспределения.

В частности, в настоящее время завершаются строительно-монтажные работы в селе Александровка. Здесь по наиболее удаленным от ранее газифицированного центра села улицам Рай, Клачковка и Новенькая уже проложена сеть газораспределения общей протяженностью 4,1 километра. Переходы газопроводов под речкой Кутуруша и автодорогой выполнены методом наклонно-направленного бурения без вскрытия дорожного полотна и без ущерба для экосреды. Для регулирования давления газа в сетях установлены 2 шкафных регуляторных пункта.

Специалисты смонтировали выходы газопроводов к 40 кадастровым участкам / Фото: СВГК

К 40 кадастровым участкам уже смонтированы выходы газопроводов. По 11-ти заявкам домовладельцев заключены договоры на подключение к сети газораспределения.

В целом по Самарской области с начала действия программы уже подведены газопроводы к 6,9 тысячам земельных участков. До конца 2023 года предстоит удовлетворить еще около 3,6 тысяч запросов на бесплатное подведение газораспределительных сетей к границам земельных участков.

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