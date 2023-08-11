В Самаре ремонтируют кровлю дома № 29 по ул. Севастопольской

Ремонт крыши дома на ул. Севастопольской завершен на 80% / Фото: t.me/admkir63

В Самаре обновят крышу дома на улице Севастопольской, 29. Работы уже вовсю идут. Их выполняют по региональной программе капремонта. Об этом сообщает администрация Кировского района.

Так, планируется привести в порядок крышу площадью более одной тысячи квадратных метров. Ремонт стартовал около двух недель назад. Часть кровли уже заменили. Завершить все работы и убрать территорию от оставшегося мусора должны в течение двух недель. По данным районной администрации, в ближайшие несколько лет в доме № 29 на улице Севастопольской также заменят инженерные сети.

- Один из важных элементов подготовки домов к зиме - ремонт кровли. Сейчас у нас порядка 14 домов в плановом ремонте. Один из этих адресов уже на 80% готов. Там мы подошли комплексно: убираем деревья, которые ранее повреждали кровлю, а фонд капремонта проводит ремонт самой крыши, - рассказал замглавы Кировского района Вячеслав Ротерс.

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