В Самарской области задержали нервного пассажира с наркотиками

Мужчина нашел наркотики в гаражах. Фото: ГУ МВД России по региону

В Кинель-Черкасском районе Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчина заметно нервничал при виде полицейских.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в августе сотрудники ГИБДД проводили патрулирование, во время которого остановили иномарку. При проверке мужчина-пассажир такси стал заметно нервничать. В ходе досмотра горожанин добровольно выдал из кармана пачку сигарет, в которой лежал сверток с порошкообразным веществом. Задержанный признался, что нашел сверток с наркотиками случайно в гаражном массиве.

Ранее не судимый мужчина также пояснил, что нанял такси из села Кротовка до Отрадного. Во время поездки он попросил водителя остановиться, вышел по своим делам в гаражном массиве и нашел на траве сверток. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.