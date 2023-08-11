Тысяча первоклассников Самарской области получат наборы «Собери ребенка в школу»

С прошлого года в акции участвуют и дети участников СВО. Фото: «Единая Россия» Самарской области

В Самарской области к 1 сентября свыше тысячи детей из малообеспеченных и многодетных семей получат наборы в рамках акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает региональное отделение «Единой России».

Для будущих школьников подготовили рюкзаки, наборы с канцтоварами и необходимыми школьными принадлежностями. Также к новому учебному году более 300 таких наборов отправят для школьников города Снежное в ДНР.

Напомним, в 2022 году кроме рюкзаков в школы подшефного города на Донбассе направили 40 полных комплектов компьютерной техники и интерактивные доски, а в этом году дополнительно подготовили к отправке спортивный инвентарь.

Помимо этого, с прошлого года в акции участвуют и дети участников СВО. Школьные наборы выдают в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября.

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