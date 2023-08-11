В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды в выходные дни

Инспекторы проведут направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут направленные рейды. Мероприятия состоятся в предвыходные и выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, по всему региону проходят профилактические мероприятия на дороге. Особое внимание уделяют водителям мототранспорта с неисправными выхлопными системами. Только с 7 по 10 августа правоохранители выявили 49 нарушений, в 6 случаях из которых мотоциклы направлены на спецстоянку.

Также в предстоящие выходные сотрудники дорожной полиции уделят особое внимание водителям в состоянии алкогольного опьянения. Рейды пройдут с 11 по 13 августа.