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НовостиОбщество11 августа 2023 7:58

В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды в выходные дни

Самарские инспекторы проведут направленные мероприятия с 11 по 13 августа 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы проведут направленные рейды

Инспекторы проведут направленные рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут направленные рейды. Мероприятия состоятся в предвыходные и выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, по всему региону проходят профилактические мероприятия на дороге. Особое внимание уделяют водителям мототранспорта с неисправными выхлопными системами. Только с 7 по 10 августа правоохранители выявили 49 нарушений, в 6 случаях из которых мотоциклы направлены на спецстоянку.

Также в предстоящие выходные сотрудники дорожной полиции уделят особое внимание водителям в состоянии алкогольного опьянения. Рейды пройдут с 11 по 13 августа.