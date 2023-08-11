Водители автобусов соревнуются в мастерстве вождения у стадиона «Самара Арена»

Победители региона станут участниками финала уже всероссийского этапа конкурса. Фото: дептранс Самары

В пятницу, 11 августа, у стадиона «Солидарность Самара Арена» проходит ХХ Областной конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов. В конкурсе участвуют команды из всех городов Самарской области.

— В этом году от Самары выступают пять участников, среди которых одна женщина. Участников и моделей автобусов много. Итоги будут подведены после обеда, — рассказали в городском дептрансе.

Практическая часть конкурса состоит из скоростного маневрирования, парковки в ограниченном пространстве. Помимо этого, водители автобусов соревнуются на точность постановки транспорта к остановке общественного транспорта.

Ранее участники отвечали на экзаменационные вопросы, проверяющие знание правил дорожного движения. Он был организован в классе транспортной безопасности депо № 3 «ТТУ». Победители региона станут участниками финала уже всероссийского этапа конкурса.

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