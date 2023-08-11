На краю земли: 6 вышек связи билайн, которые нужны там, где практически не ступает нога человека

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Здесь простираются бескрайние равнины и цепи гор, а посреди этих просторов - небольшие села, точки на карте, где несмотря ни на что живут и работают люди, и стоит вышка связи как маяк, соединяющая людей с "материком".

Пять историй из разных уголков России расскажут вам о людях и связи на краю земли. Так далеко в своих путешествиях породной стране вы, с большой вероятностью, ещё не забирались!

Связь для 100 жителей Севера

Камчатка – удаленное, и, в то же время, популярное туристическое направление в России. Но есть на Камчатке такие удаленные места, куда просто так не доедут даже местные. Находятся они в тысяче километров от столицы Камчатского края, в «океане» тундры.

Села Парень и Оклан считаются одними из самых труднодоступных не только на Камчатке, но и в России. В них проживает порядка 100 человек на оба населенных пункта и до 2022 года здесь совсем не было сотовой связи.

«Проект запуска связи в этих селах был действительно уникальным. Наши технические специалисты придумали индивидуальное решение, позволившее обеспечить села связью. К ним не ведут дороги – только охотничьи тропы, поэтому доставка оборудования тоже была сложной, с помощью вездеходов», - рассказывает директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко.

Связь в «полюсе холода»

В Якутии есть «полюс холода» - одно из самых холодных мест на земле. В селе Оймякон проживает около 500 человек, которые занимаются преимущественно оленеводством, рыболовством и скотоводством. Температурой в -40 здесь никого не удивить, дети ходят в школы до -50 градусов. Перепад температур в Оймяконе может достигать 100 градусов: до -70 С зимой и +30 С летом.

В то же время в условиях резкого перепада температур и большой удаленности сотовая связь здесь необходима круглый год. билайн обеспечивает Оймякон сотовой связью, чтобы жители могли оставаться на связи с близкими в различных ситуациях.

Связь для газовиков за полярным кругом

Залежи голубого топлива, которым богата наша страна, как правило, расположены в дикой труднодоступной природе. Работа здесь – это, своего рода, трудовой подвиг, требующий полной отдачи вдалеке от семьи и дома.

Одно из таких месторождений расположено в Республике Коми в более чем 1 000 км от Сыктывкара. Здесь в рабочем поселке Гагарацкая для газовиков работает вышка связи билайн и помогает им, несмотря на расстояния, держать связь с близкими людьми и различными службами.

«Чтобы построить здесь связь, потребовалось подготовить утепленный контейнер и доставить его с помощью железной дороги до Воркуты, а потом на вездеходах газовиков уже довезти до места. Обслуживать вышки связи в заполярном климате также непросто. Крайне низкие температуры зимой и высокие сугробы, полностью скрывающие доступ к контейнеру – то, с чем справляются наши технические специалисты,» - рассказывает технический директор Сыктывкарского отделения билайн Алексей Бура.

Связь для тысяч туристов на краю света

Есть и такой край света, куда мечтают отправиться многие любители путешествий по России. Это Териберка Мурманской области. Сюда едут, чтобы попытать счастье - увидеть китов, полярный день или северное сияние.

Мобильный интернет и специальные приложения на смартфонах помогают туристам отслеживать вероятность своей встречи с этими природными явлениями, а позже делиться впечатлениями с близкими.Сегодня связь билайн есть в большинстве популярных туристических мест Териберки: у скелета кита, на песчаном пляже, на кладбище кораблей, на Батарейском водопаде, на пляже драконьих яиц и др.

Связь на самом дальнем Востоке

Представьте галечную косу всего 300 метров шириной, которую с одной стороны омывают воды лагуны, а с другой – Чукотского моря, перетекающего в Северный Ледовитый океан. До края света – мыса Дежнева, разделяющего Евразию и Северную Америку, 15 км. До Северной Америки порядка 100 км, а до Москвы – 6000 км. Вот уже более 60 лет расположенное на этой косе село Уэлен носит звание самого восточного поселения России и всей Евразии. Здесь всего 2 улицы и порядка 600 жителей, которые каждое утро первыми в России встречают новый день.

В Уэлене практически все можно назвать «самым восточным». Самая восточная школа, детский сад, отделение почты. И самый восточный населенный пункт, где есть связь билайн.

Связь играет важную роль в жизни удаленных уголков России, обеспечивая общение, доступ к информации и услугам, а также повышая безопасность и качество жизни. Возможность практически в любой момент позвонить близким – благо, над которым ежедневно работают сотни технических специалистов билайна, обеспечивая сотовой связью как жителей мегаполисов, так и совсем небольших поселков практически на краю земли.

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