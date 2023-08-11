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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:24

В Самарской области мигрант незаконно вырубил лес на 600 тысяч рублей

Гражданина соседней республики привлекут к ответственности за вырубку леса в Самарской области
Алена ПРОВКИНА
Мужчина незаконно вырубил деревья

Мужчина незаконно вырубил деревья

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области гражданина среднеазиатской республики привлекут к ответственности. Мужчина незаконно вырубил лесные насаждения.

По информации пресс-службы УФСБ России по Самарской области, правоохранители установили причастность гражданина к преступлению. В мае прошлого года иностранца задержали во время вырубки деревьев. Ущерб от его деятельности около 600 тысяч рублей, что составляет особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители признали мужчину виновным.

Теперь мигранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.