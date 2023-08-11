В Самаре завершили перекладку теплосетей на Московском шоссе / Масленникова

В парке Мира восстанавливают пешеходные зоны и тротуарное покрытие Фото: администрация Самары

В Самаре завершили работы по перекладке теплосетей на одном из самых технически сложных объектов — на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова. Уже на этих выходных там планируется восстановить благоустройство, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик проводил работы на территории парка Мира. Из-за перекладки труб пришлось вскрывать асфальт и плиточное покрытие. В настоящее время рабочие восстанавливают благоустройство общественного пространства, приводят в порядок пешеходные зоны и переходы. До конца этой недели все должно быть завершено.

Также в Самаре закончили перекладку теплосетей и восстановили благоустройство на улице Льва Толстого на участке от Галактионовской в направлении Самарской и на улице Шостаковича. Продолжаются работы еще на 15 объектах. Там отмечается высокая степень готовности. К примеру, на улице Куйбышева в районе площади Революции рабочие засыпали разрытый участок песком и выполняют проливку грунта.

По словам главы департамента городского хозяйства и экологии Самары Олега Ивахина, в исторической части города перекладку теплосетей должны завершить до 25 августа 2023 года. Чуть больше времени потребует участок на пересечении улиц Алексея Толстого и Комсомольской. Кроме того, в этом году дополнительно планируют модернизировать участки на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, а также на улице Литвинова. Подрядчик сейчас закупает необходимые материалы.

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