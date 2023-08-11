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НовостиОбщество11 августа 2023 8:48

Самарская область попала в десятку популярных направлений для сбора грибов

Самарская область оказалась на 8 месте среди популярных регионов для «тихой охоты»
Алена ПРОВКИНА
Грибной сезон уже начался

Грибной сезон уже начался

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область попала в десятку популярных регионов для сбора грибов. Губерния оказалась на 8 месте.

По информации сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ, многие граждане страны любят «тихую охоту». Грибной сезон уже начался, специалисты провели опрос в социальных сетях: какое направление кажется самым грибным? В десятку популярных ответов попала и Самарская область. На первом месте – Карелия, на втором – Архангельская область, на третьем – Башкирия, на четвертом – Новгородская область, Московская область – на пятом месте, на шестом – Ленинградская область, Владимирская область получила 5% голосов, а Самарская область – 4%.

Последнее место досталось Краснодарскому краю.