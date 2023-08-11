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НовостиОбщество11 августа 2023 8:50

Житель Тольятти незаконно построил павильон и продавал еду, памятники и цветы

Суд обязал тольяттинца демонтировать незаконный павильон площадью 40 кв. м
Ирина СИНЕГУБОВА
С жителя Тольятти взыскали исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей.

С жителя Тольятти взыскали исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местный житель без разрешения на строительство построил павильон, где продавал продукты, ритуальные памятники и цветы. Судебные приставы проконтролировали его снос.

— В суд обратилась администрация города, так как земля принадлежит органам местного самоуправления. Тольяттинца обязали демонтировать павильон площадью 40 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Владелец павильона игнорировал решение суда и не собирался освобождать земельный участок. Тогда сотрудник службы ограничил мужчину в праве выезда за пределы России.

Помимо этого, с жителя Тольятти взыскали исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Чтобы не усугублять ситуацию, владелец торговой точки самостоятельно демонтировал модульное строение. После этого ограничения с мужчины сняли.

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