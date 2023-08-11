В России вырос интерес населения к вкладам в рублях

Среди тех, кто за последние 10 дней открыл депозит в банке, преобладают представительницы прекрасного пола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банки фиксируют увеличение интереса населения к вкладам в рублях. Например, за последние 10 дней только клиенты ВТБ открыли более 131 тысячи рублевых депозитов. Это в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады. Объем портфеля рублевых вкладов банка вырос на 50 млрд рублей. Эксперты отмечают, что увеличению роста спроса россиян на вклады в рублях способствовал рост ключевой ставки в июле 2023 года, а затем и рост ставки по вкладам.

— Решение ЦБ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразилось на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, на клиентском спросе. Рост интереса на рублевые вклады происходит даже на фоне изменения курса национальной валюты. Это подтверждает, что рублевый депозит для населения сегодня — основной сберегательный инструмент, гарантирующий высокий доход и защиту от инфляции, — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По данным банка, россияне предпочитают размещать средства в среднем на полгода. Чаще всего вклады делают женщины. Средний чек одного депозита — 565 тысяч рублей. В топ-5 по количеству вкладов входят жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской и Нижегородской областей.

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