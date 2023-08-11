Любитель морских путешествий из Самары выиграл 1 млн рублей

Самарец выиграл миллион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель покупал по одному лотерейному билеты в неделю. Мужчина смог выиграть 1 млн рублей.

По словам участника, такой метод – самый экологичный способ испытать свою удачу. Билет на заветный тираж самарец выбрал в мобильном приложении. Местный житель признался, что не покупает первый попавшийся билет, а сначала внимательно просматривает числа в игровых полях, уже после прислушивается к интуиции и оформляет покупку.

О выигрыше местный житель узнал утром. Самарец любит морские путешествия и недавно получил права на управление яхтой. Призовые средства мужчина направит на отдых с семьей в морском туре.