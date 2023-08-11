В Самаре у пьяного водителя арестовали иномарку за повторное нарушение

Инспекторы задержали пьяного водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники дорожной полиции задержали иномарку, за рулем которого находился пьяный водитель. Мужчина ранее уже совершал аналогичное преступление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, нарушителя задержали на улице Дзержинского. Инспекторы проверили автомобиль «Opel Astra». Водитель не смог внятно ответить полицейским, от мужчины пахло алкоголем. Правоохранители предложили пройти автолюбителю медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом.

Дорожные полицейские выяснили, что год назад водитель уже садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, тогда его оштрафовали и лишили водительских прав на полтора года. На этот раз в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, кроме того правоохранители арестовали иномарку.