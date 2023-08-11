«Цифра» в бизнесе: самарским предпринимателям расскажут, как вывести дело на новый уровень

Знание цифровых технологий поможет предпринимателям развивать бизнес интенсивнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2023 года предприниматели Самары могут принять бесплатное участие в вебинарах, посвященных цифровым технологиям. Ведущие эксперты компании расскажут участникам встречи о грамотном использовании цифровой экосистемы, которая поможет не только ускорить процесс и сэкономить ресурсы предприятия, но и вывести его на качественно новый уровень.

22 августа в 10:00 пройдет встреча для представителей сельхозпредприятий. Тема обсуждений – наблюдение за объектами в агропромышленном комплексе на основе сети интернет. Специалисты расскажут о технологиях позволяющих обеспечить мониторинг в хранилищах и на складах. Рассмотрят работу различных датчиков, способных автоматически учитывать потребление ресурсов во время работы техники. Поговорят об успешном опыте использования современных технологий.

23 августа в 10:00 состоится вебинар «Точное геопозиционирование в геодезии и кадастре». На встрече специалистам расскажут, какие возможности дает позиционирование объектов с точностью 2-5 сантиметров и как «цифра» поможет оптимизировать работу.

29 августа в 13:00 эксперты приглашают на вебинар, рассказывающий «Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн-встреч и совещаний». Тема может заинтересовать специалистов, занимающихся защитой персональных данных, работающих на отечественном ПО и серверах РФ.

На вебинары требуется предварительная запись.