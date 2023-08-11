Расписание ряда электричек изменят в Самарской области 11-13 августа

Время отправления и прибытия нескольких пригородных поездов будет скорректировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на три дня изменят график движения нескольких электричек. Корректировки затронут движение поездов на участках Самара — Курумоч и Жигулевское море — Жигулевск — Отвага. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, с 11 по 13 августа 2023 года по-новому будет ходить электричка № 6310/6309 Самара (отпр.12.31) – Курумоч (приб.13.59). Время ее отправления изменится на 12:17, прибытия — на 13:48.

В пятницу, 11 августа, изменят график поезда № 7375 Жигулевское море (отпр. 15.38) – Жигулевск (приб. 15.54) и № 7376 Жигулевск (отпр. 17.06) – Жигулевское море (приб. 17.20). Первый будет отправится в 15:43, прибудет в 15:59, а второй — в 17:01 и 17:15 соответственно.

Поезд № 7370 Жигулевск (отпр. 06.35) – Жигулевское море (приб. 06.49) в предстоящие три дня будет отправляться на четыре минуты раньше. Поезд № 7373 Жигулевское море (отпр. 09.54) – Жигулевск (приб. 10.10) — на четыре минуты позже. Поезд № 7381 Жигулевское море (отпр. 21.57) – Жигулевск (приб. 22.13) изменит время отправления на 22:05, а время прибытия — на 22:21.

В субботу и воскресенье, 11 и 13 августа, будут отправляться в другое время поезда № 6377 Жигулевское море (отпр. 15.38) – Отвага (приб. 16.09) и № 6378 Отвага (отпр. 16.50) – Жигулевское море (приб. 17.20). Первая электричка — в 15:43, а вторая — в 16:45.

Подробнее ознакомиться с расписанием пригородных поездов можно здесь.

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