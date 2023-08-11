В Самаре близится к завершению преображение двора в Кировском районе

Подрядчики уложат безопасное покрытие. Фото: мэрия

В Самаре продолжают благоустройство общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Работы уже близятся к завершению.

По информации городской администрации, специалисты выполняют комплексное преображение дворов на улицах Путейской, 14, 16 и Свободы, 225. Согласно дизайну, во дворе отремонтируют внутриквартальные проезды, обновят и устроят тротуары, парковки, а также детские площадки. Подрядчикам предстоит укладка безопасного покрытия и уже к осени двор получит новый облик.

Жители домов активно контролируют работы подрядчиков. Именно благодаря инициативе горожан стало возможно благоустройство двора.