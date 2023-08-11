Развитие агропрома в Самарской области оценил министр сельского хозяйства РФ

Глава региона встретился с Дмитрием Патрушевым. Фото: Светлана Осьмачкина.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев прибыл в Самарскую область с рабочим визитом. Глава Минсельхоза обсудил с губернатором Дмитрием Азаровым развитие агрономической промышленности в регионе.

- По итогам прошлого года отрасль показала значительный рост, индекс сельхозпроизводства у вас составил 119%, это очень уверенные темпы, выше, чем в среднем по Российской Федерации, и конечно же, очень надеемся на то, что в этом году вы тоже покажете положительные результаты, - оценил Дмитрий Патрушев.

Помимо этого, важными показателями стал рост заработной платы в сельском хозяйстве и сохраняющийся уровень рентабельности производства. В прошлом году в поддержку АПК губернии направили более 3 млрд рублей. По словам министра, средства своевременно довели до сельхозпроизводителей и полностью освоили.

Особое внимание во время встречи уделили вопросам развития мелиоративного комплекса. Региона активно участвует в программе «Земля». Дмитрий Азаров сообщил об исполнении работ по первому этапу. Также выполнены проектные работы второго этапа.

- И мы сейчас хотим заявиться на третий этап на включение в программу. Понимаем, что это не следующий год, а на 2025 и последующие годы – смотрим на перспективу, - обратился губернатор к министру.