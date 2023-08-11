ФАС оштрафовала начальника отдела самарского управления капстроительства

Сотруднику УКС придется заплатить за нарушение штраф в 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная фирма пожаловалась в ФАС на ГКУ СО «Управление капитального строительства». Компании не понравились действия учреждения при проведении аукциона на поставку оборудования для детского отделения № 5 психиатрической больницы в Промышленном районе.

- Сотрудники антимонопольного органа выявили нарушение закона о контрактной системе. Оно выразилось в установлении заказчиком таких требований к товару, которым может соответствовать продукция только одного производителя, - сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Ответственность за данное нарушение возложили на начальника отдела организации конкурсных процедур Управления капитального строительства. Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.

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