В Самарской области компания-банкрот задолжала сотрудникам 40 млн рублей

Долг был погашен после вмешательства прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники одной из компаний остались без зарплаты. Предприятие обанкротилось, в результате чего коллектив не мог получить свои деньги несколько лет. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Компания прошла процедуру банкротства еще в 2013 году. У нее образовалась задолженность по заработной плате перед 292 работниками за период с января по декабрь 2012 года. Сумма долга составила более 40 млн рублей.

В ситуацию вмешалась прокуратура. По ее требованию конкурсный управляющий обратился в суд, потребовав погасить задолженность перед коллективом. Иск был удовлетворен. Чтобы получить необходимые средства, недвижимость компании была выставлена на торги. Деньги от ее реализации были направлены на погашение долга.

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