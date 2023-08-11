Дмитрий Азаров и Дмитрий Патрушев осмотрели мощности «БИО-ТОН» под Самарой

Инвестиционный проект был реализован в 2022 году. Фото: Андрей Савельев

В пятницу, 11 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев осмотрели мощности селекционно-семеноводческого центра агрокорпорации «БИО-ТОН» в Безенчукском районе. Инвестиционный проект, реализованный в 2022 году, стал важным шагом по производству собственных семян высокого качества.

– Это производство задает новый стандарт в отечественном семеноводстве. В наших планах – увеличение площади посевов под семена и развитие семеноводства в самостоятельное бизнес-направление, – рассказала генеральный директор агрокорпорации Ирина Логачева.

Производство на заводе полностью автоматизировано – работа ведется на отечественном программном обеспечении. Комплекс производит 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год. Фактический объем производства в минувшем году составил порядка 16,5 тысяч тонн семян. Планы на этот год не менее масштабные – предполагается, что рост составит до 28 тысяч тонн.

– Мы не экспортируем нашу продукцию. Все семена используются в основном для покрытия собственных нужд агрокорпорации, часть уходит на реализацию на российском внутреннем рынке, – поделился председатель совета директоров агрокорпорации Эдуард Зернин.

Дмитрий Патрушев отметил высокий уровень работы предприятия и предложил руководству компании активнее участвовать в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства в целях получения грантовой поддержки.

– Мы со своей стороны – правительства Самарской области – окажем необходимые помощь и содействие, – добавил губернатор Дмитрий Азаров.