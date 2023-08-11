Самарцу только через суд вернули деньги за шесть билетов на отмененный концерт

В открытом судебном заседании стороны пришли к мирному соглашению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель купил шесть билетов на несостоявшийся концерт «Дискотеки СОЮЗ» на общую сумму 15 тысяч рублей и не мог вернуть за них деньги. Суд взыскал деньги с организатора мероприятия.

— Организатором мероприятия выступал индивидуальный предприниматель. Он отменил концерт, а деньги возвращать самарцу отказался, — рассказали в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Тогда управление обратилось с иском в суд и потребовало взыскать стоимость билетов за несостоявшееся мероприятие, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% цены иска.

В открытом судебном заседании стороны пришли к мирному соглашению. Организатор концерта возместил самарцу стоимость оплаченных билетов в размере 15 тысяч рублей.

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