Жаркая и безветренная погода ожидается в Самарской области в выходные

Воздух прогреется до +30 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящие выходные, 11-13 августа 2023 года, вновь порадуют жителей Самарской области хорошей погоды. За окном будет солнечно и жарко, а ветра практически не ожидается. Такие данные предоставили специалисты «Яндекс.Погода».

В субботу, 12 августа, погода будет ясной и солнечной. Воздух прогреется до +30 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 метра в секунду, а вечером снизится до 2 метров в секунду.

В воскресенье, 13 августа, характер погоды во многом сохранится. Синоптики обещают облачность. Температура воздуха с утра составит +22 градуса, днем поднимется до +30, а к вечеру столбик термометра опустится до отметки в +29 градусов.

Отметим, что радоваться теплой погоде осталось недолго. Климатическая область в губернии может наступить раньше срока. Синоптики предполагают, что похолодание и дожди начнутся в Самарской области уже в конце августа.

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