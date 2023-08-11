Самарцев приглашают посетить Нейромастерскую 19 августа 2023 года

Самарцы смогут познакомиться с нейросетью

Жителей Самары приглашают посетить Нейромастерскую 19 августа 2023 года. Новый проект расскажет о возможностях нейросетей в работе и творчестве.

По информации Самарской областной универсальной научной библиотеки, нейромастерская начнет работу 19 августа в 16:00 . Адрес: проспект Ленина, 14А, 2 этаж. Жители смогут узнать об азах работы с «нейронкой» и попрактиковаться на деле. Самарцы также получат ответы на вопросы: сможет ли нейросеть заменить живого художника и как сделать ИИ своим помощником?

В рамках цикла проекта запланировано три мастер-класса, которые познакомят горожан с нейросетью и основными принципами работы. Мероприятия пройдут 26 августа, в 16:00, и 2 сентября, в 16:00. Возрастное ограничение 18+.