В Самаре на пересечении ул. Калинина и Свободы «Газель» опрокинулась на крышу

На месте происшествия работают полицейские, медики и сотрудники МЧС / Фото: ДТП 163 Самара

Днем в пятницу, 11 августа 2023 года, на пересечении улиц Калинина и Свободы в Самаре произошло серьезное ДТП. Там пассажирская «Газель» опрокинулась на крышу после столкновения с вазовской легковушкой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. У ВАЗа раскурочена вся передняя часть. А «Газель» перевернулась на крышу и лежит прямо посреди проезжей части. На месте работают полицейские, медики и сотрудники МЧС. Последние проливают асфальт рядом с опрокинувшимся авто.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что выясняют подробности происшествия.

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