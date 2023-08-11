В Самаре несколько домов останутся без холодной воды 17 августа 2023 года

Воды не будет в течение нескольких часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» вновь приступят к плановым работам на сетях водоснабжения. В связи с этим по нескольким адресам будет произведено отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

17 августа с 10:00 до 14:00 ХВС отключат на улицах Физкультурная, 137; Металлистов, 5. С 22:00 17 августа до 10:00 18 августа будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Вилоновская, 2Б, 2; пр. Волжский, 3, 1, 6, 4; Рабочий городок, 6, 7, 9, 10. Запастить водой можно будет в бойлере по адресу: Волжский пр., 4.

В компании уточняют, что информация о ремонтно-профилактических работах предварительная. В течение недели список адресов может быть изменен.

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