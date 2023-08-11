Тренд на аватарки в стиле Барби продержался в России всего неделю

Желание поменять образ периодически осуществляет большинство представительниц прекрасной половины человечества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего через 5 дней после запуска самого сервиса. Однако, по словам экспертов МегаФона, тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю.

С момента запуска приложения в России барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент фоторедактор Lensa, также использующий в обработке искусственный интеллект. Посещение портала Bairbie.me всего за пять дней выросло в 724 раза. Активнее всего образы Барби или Кена на себя примеряли молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Доля потребляемого ими интернет-трафика за первую неделю работы сервиса составила 58%. Зуммеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика лишь 22%. А абоненты в возрастной группе 35-45 лет составили 17% . Ожидаемо женщины демонстрировали больший интерес: они потратили трафика в 2,6 раза больше, чем мужчины.

Рейтинг регионов по активности на Bairbie.me возглавляет Москва, на которую пришлось почти 40% трафика за первую неделю. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург (10%) и Башкирия (3%). Кроме них в первую десятку вошла и Самарская область.

Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю - на 92%.