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НовостиОбщество11 августа 2023 12:21

Тренд на аватарки в стиле Барби продержался в России всего неделю

Эксперты уточнили, что больше всех сервисом на основе искусственного интеллекта интересовались женщины
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Желание поменять образ периодически осуществляет большинство представительниц прекрасной половины человечества.

Желание поменять образ периодически осуществляет большинство представительниц прекрасной половины человечества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего через 5 дней после запуска самого сервиса. Однако, по словам экспертов МегаФона, тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю.

С момента запуска приложения в России барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент фоторедактор Lensa, также использующий в обработке искусственный интеллект. Посещение портала Bairbie.me всего за пять дней выросло в 724 раза. Активнее всего образы Барби или Кена на себя примеряли молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Доля потребляемого ими интернет-трафика за первую неделю работы сервиса составила 58%. Зуммеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика лишь 22%. А абоненты в возрастной группе 35-45 лет составили 17% . Ожидаемо женщины демонстрировали больший интерес: они потратили трафика в 2,6 раза больше, чем мужчины.

Рейтинг регионов по активности на Bairbie.me возглавляет Москва, на которую пришлось почти 40% трафика за первую неделю. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург (10%) и Башкирия (3%). Кроме них в первую десятку вошла и Самарская область.

Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю - на 92%.