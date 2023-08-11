В Самарской области уровень подготовки к отопительному сезону достиг 86,7%

Более 20 тысяч домов уже готовы к холодам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону. Ее уровень достиг 86,7%. Об этом стало известно по итогам совещания в областном правительстве.

На текущий момент полностью готовы к холодам 20 083 дома из 23 455, 1995 из 2139 котельных. Подготовлено 3 139,8 км тепловых сетей, что составляет 91% от запланированного объема. Выполнены работы по подготовке более 10 741, 5 километра водопроводных сетей из 11,8 км запланированного.

Параллельно ведется подготовка социальных учреждений. 1110 медицинских организаций уже готовы к зиме. На 1926 объектах образования завершена опрессовка систем отопления и другие мероприятия по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.

Другие учреждения устраняют замечания Ростехнадзора. Надзорное проверило 119 организаций, ответственных за теплоснабжение, и 49 муниципальных образований. 41 муниципальное образование уже получило паспорта готовности, в остальных работа пока продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.