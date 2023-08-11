В Самарской области капитально отремонтируют 6 домов в 2023 году

В список вошли разнообразные виды работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году в Самарской области планируется привести в порядок еще несколько многоквартирных домов. Об этом сообщается в региональном краткосрочном плане реализации программы капремонта на 2023-2025 года. Приказ о внесении изменений в программу подготовили в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

– В 2023 году собственникам квартир в 2 590 домах будет представлено предложение о проведении капитального ремонта общего имущества. В 6 многоквартирных домах будет выполнен капремонт, – следует из документации.

В 2024 и 2025 годах работы будут выполнены в 1 292 многоквартирных домах губернии. Ознакомиться со списком МКД и перечнем планируемых работ можно в документе.